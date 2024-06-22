В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна на глазах у пьяной матери

Девочка выжила. По данным полиции, пострадавшую и двух ее сестер воспитывает отец.

В Нижнем Тагиле двухлетняя девочка выпала из окна второго этажа на глазах у нетрезвой матери. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции. Кадры с места ЧП опубликовало РЕН ТВ.

Девочка выжила. По данным полиции, пострадавшую и двух ее сестер воспитывает отец. На старших детей мать лишили родительских прав, а от самой младшей она отказалась в роддоме. Когда произошел инцидент, женщина пришла навестить девочек. Отец в это время вышел в магазин. Ребенок оперся на москитную сетку и выпал из окна.

Девочка получила тяжелые травмы. Ее перевезут в больницу в Екатеринбург для оказания помощи.

Проводится проверка.