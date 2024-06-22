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Shot: Ефремову могут предложить УДО взамен на участие в спецоперации
«Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов отбывает срок за ДТП, из-за которого погиб рязанец.

«Ветераны России» готовят письмо в белгородское СИЗО, где Ефремов отбывает срок за ДТП, из-за которого погиб рязанец. Российские добровольцы заявили, что готовы поддержать ходатайство актера на условно-досрочное в суде, если он поедет в зону СВО, сообщает Shot.

«Решение об условно-досрочном освобождении принимает суд, но Михаил Ефремов должен знать, что может вполне рассчитывать на наше ходатайство в случае, если изъявит желание стать добровольцем. Он отбыл, с учетом времени в СИЗО, уже более половины срока. Неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь», — заявил председатель движения Ильдар Резяпов.

Отмечается, что бывший адвокат Ефремова Эльмар Пашаев сейчас уже находится на СВО. По его словам, актера вряд ли возьмут на передовую из-за состояния здоровья, но, возможно, направят в приграничную зону.

Напомним, смертельная авария произошла в июне 2020 года. Автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном, водитель из Рязанской области Сергей Захаров погиб. На момент аварии Ефремов был пьян, его приговорили к 7,5 годам заключения.

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