Роскомнадзор сможет самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных сайтов

Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 22 июня.

Роскомнадзору разрешили самостоятельно блокировать «зеркала» запрещенных в России сайтов. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Он опубликован на официальном портале правовой информации в субботу, 22 июня.

Документ вносит изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и оптимизирует порядок блокировки копий уже заблокированных на территории государства интернет-ресурсов.

Раньше при обнаружении «зеркала» ведомство направляло информацию о нем в Минцифры, и на основе экспертизы принималось решение о признании сайта копией заблокированного ресурса. После этого решение направляли регулятору и владельцу сайта.

Теперь полномочия по признанию сайта «зеркалом» переходят от Минцифры к Роскомнадзору.