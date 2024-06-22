Над Россией за ночь сбили пять украинских беспилотников
Уточняется, что два дрона уничтожены над территорией Брянской области, два над территорией Смоленской области и один — над акваторией Азовского моря.
Дежурные средства российской ПВО за ночь уничтожили пять украинских беспилотников. Об этом в субботу, 22 июня, сообщило Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории РФ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что два дрона уничтожены над территорией Брянской области, два над территорией Смоленской области и один — над акваторией Азовского моря.