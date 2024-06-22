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На Ставрополье утонули два школьника
Мальчики 10 и 16 лет купались в необорудованном месте Правоегорлыкского канала.

В поселке Новоизобильный Ставропольского края следователи СКР выясняют обстоятельства гибели двух детей. Мальчики 10 и 16 лет купались в запрещенном месте Правоегорлыкского канала, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 21 июня. Детей унесло течением, они утонули.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства происшествия, расспрашивают очевидцев.

Следователи напомнили, что купаться в необорудованных местах, а также разрешать детям находиться вблизи водоемов без присмотра — опасно для жизни.