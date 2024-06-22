Из Рязани депортировали и выдворили пятерых мигрантов

Сотрудники полиции продолжают работу по депортации и выдворению за пределы РФ иностранных граждан, которые совершили преступления и правонарушения на территории Рязанской области.

Сотрудники полиции продолжают работу по депортации и выдворению за пределы РФ иностранных граждан, которые совершили преступления и правонарушения на территории Рязанской области. В четверг, 20 июня, центр временного содержания иностранцев покинули пять человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Депортации подлежал один мужчина, недавно освободившийся из мест лишения свободы по окончанию срока наказания. Также четверо уроженцев стран Средней Азии ранее задерживались за совершение различных правонарушений.

По решению суда их срок пребывания на территории России сократили.

В сопровождении сотрудников полиции и судебных приставов мигранты выехали в аэропорт «Домодедово» и вылетели в свои государства.

По закону въезд в Россию им запрещен на срок от 5 до 10 лет.