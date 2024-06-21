За ночь над регионами РФ сбили 114 беспилотников

В ночь на 21 июня средства ПВО за ночь уничтожили 70 дронов ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

За ночь над регионами РФ сбили 114 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ночь на 21 июня средства ПВО за ночь уничтожили 70 дронов ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

Еще 43 беспилотника сбили над Краснодарским краем и 1 над Волгоградской областью. 6 безэкипажных катеров ВМС Украины уничтожено в северо-западной части Черного моря.

Отмечается, что в Краснодаре при падении обломков БПЛА погиб один из сотрудников поврежденной котельной, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. Еще 4 человека пострадали.