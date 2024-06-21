ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам на Украине за неделю
Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13710 человек. В плен сдались в плен 37 украинских военнослужащих.
ВС РФ нанесли 14 групповых ударов по объектам на Украине за неделю. Об этом сообщает Минобороны.
За неделю ВС РФ поразили в том числе инфраструктуру военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивающие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров.
Также поражались пункты временной дислокации иностранных наемников.
Совокупные потери украинских войск за неделю составили до 13710 человек. В плен сдались в плен 37 украинских военнослужащих.