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В зоне спецоперации погиб российский актер Леонид Гусаров
Он снимался в сериале «Последний мент», хорроре «Споры» и драме Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

В зоне спецоперации погиб российский актер Леонид Гусаров. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Жуковскую детскую школу искусств № 1 — там Гусаров с 2012 года преподавал театральное мастерство.

На специальную военную операцию артист ушел добровольцем в августе 2023 года.

Леонид Гусаров родом из Ангарска, окончил Иркутское театральное училище. В разные годы работал в омском театре «Галерка», в Нижегородском театре комедии. В 2012 году он переехал в подмосковный город Жуковский, начал сотрудничать с театром «Стрела» и устроился в Детскую школу искусств № 1.

Среди киноработ Гусарова — сериал «Последний мент», хоррор «Споры» и драма Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!»

Прощание с Леонидом Гусаровым пройдет 21 июня в Жуковском.