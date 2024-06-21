В Старожиловском районе в ДТП с бензовозом пострадали два человека

ДТП случилось 20 июня на 32 км дороги «Рязань — Ряжск — Данков — Ефремов.

В Старожиловском районе в ДТП с бензовозом пострадали два человека. Об этом сообщает администарция района.

ДТП случилось 20 июня на 32 км дороги «Рязань — Ряжск — Данков — Ефремов. 59-летний водитель бензовоза не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и выехал на «встречку», где столкнулся с иномаркой. После этого бензовоз слетел в кювет и перевернулся.

В результате пострадали 58-летний водитель «Рено» и его пассажир. Их госпитализировали.

Ранее появилось видео с места.