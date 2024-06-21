В Шиловском районе двое местных жителей организовали нарколабораторию

Возбуждено уголовное дело.

В Шиловском районе двое местных жителей организовали нарколабораторию. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, с апреля 2022 года по июнь 2023 года обвиняемые оборудовали частный дом под незаконную деятельность. Они наладили серийное производство запрещенных веществ, которые предназначались для последующего сбыта.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли более 1 кг наркотического средства, а также используемые при его изготовлении оборудование и компоненты.

Злоумышленникам вменяют ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч.2 ст. 228.3 УК РФ (незаконное хранение прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Рязанский областной суд для рассмотрения по существу.