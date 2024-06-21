В Санкт-Петербурге мужчина избил девятилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге мужчина избил девятилетнего мальчика. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил РЕН ТВ.

На кадрах видно, как незнакомец пытался затащить несовершеннолетнего в машину. Тот оказал сопротивление, за что получил несколько ударов по лицу. Отец мальчика рассказал, что дети просто баловались, пробежались по низким подоконникам у коммерческих помещений на первом этаже.

Петербуржец решил наказать ребенка на свой манер.

Родители пострадавшего написали заявление в полицию и связалась с детским омбудсменом.