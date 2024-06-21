В Рыбновском районе поймали пьяного мотоциклиста

На него составили административный протокол. Молодому человеку грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

В Рыбновском районе поймали пьяного мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в селе Пощупово вблизи дома № 1 по улице Московская. Сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл «Минск», за рулем которого находился 18-летний водитель, у которого имелись характерные признаки алкогольного опьянения, а именно: запах алкоголя изо рта.

Выяснилось, что у молодого человека нет прав на управление транспортным средством.

Водителю предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у него обнаружено 0,440 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

На него составили административный протокол. Молодому человеку грозит административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.