В рязанской поликлинике обновят лифты за 23,3 миллиона рублей

Напомним, в одном из лифтов поликлиники, который планируют заменить, застревали люди.

В поликлинике № 11 обновят лифты и лифтовые шахты. Начальная цена тендера на госзакупках 23 миллиона 383 тысячи 462 рубля.

Согласно документам, планируют обновить лифты в приемном покое поликлиники, грузовой лифт в пищеблоке, грузовой и пассажирские на Новоселов № 23, где находится стоматологическая клиника. Всего заменят семь лифтов и электропроводка.

Заказчик — «Городская клиническая больница № 11». Работы выполнят в течение 125 календарных дней с момента заключения контракта.

Напомним, в одном из лифтов поликлиники, который планируют заменить, застревали люди.

Фото: сайт «Госзакупок».