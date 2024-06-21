В Рязанской области восемь человек заболели боррелиозом

Всего насекомые покусали более 800 человек, из них 239 детей

В 2024 году в Рязанской области восемь человек заболели клещевым боррелиозом. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

В сезоне 2024 года клещи покусали более 800 человек, из них 239 детей. Как уточнили в сюжете, пик активности насекомых проходит в июне.

Специалисты напомнили, что при прогулках нужно надевать плотно прилегающую к телу светлую одежду. Так насекомых будет проще заметить. В случае, если обнаружили клеща на теле, нужно сразу же обратиться к врачу.

Ранее стало известно, что в 2024 году зафиксировали два случая клещевого боррелиоза.