В Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса»

Отмечается, что мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

В пятницу, 21 июня, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Встречная полоса». Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.

Отмечается, что мероприятие направлено на пресечение нарушений ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Напомним, за это предусмотрено лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев или штраф в 5000 рублей.