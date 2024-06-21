В Рязанской области мошенники обманули пенсионерку на 300 тысяч рублей

Аферисты действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП».

В Рязанской области мошенники обманули пенсионерку на 300 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в ноябре 2023 года 77-летней женщине позвонили неизвестные, которые сообщили о совершенном ДТП родственницей пенсионерки и для урегулирования ситуации предложили передать курьеру 900 тысяч рублей.

Такой суммы у потерпевшей не оказалось, но она сняла со сберегательного счета и передала курьеру 300 тысяч.

Посыльным телефонных мошенников оказался житель Рязани 1988 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Уголовное дело, исковое заявление находятся на рассмотрении в Рязанском районном суде.