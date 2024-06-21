В Рязанской Горроще произошло ДТП на перекрестке

Две легковушки столкнулись около поворота на улицу Семашко.

В Рязанской Горроще произошло ДТП на перекрестке. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщил Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань».

Авария случилась на пересечении улиц Семашко и Гагарина. Предположительно, водитель Changan при повороте налево не предоставил преимущество проезда автомобилю Kia.

В результате столкновения у второй иномарки оторвало передний бампер. О пострадавших неизвестно.

По данным сервиса «Яндекс. Карты», движение на участке затруднено.

Фото: Telegram-канал «ЧП и ДТП Рязань»