В Рязани задержали рецидивиста за серию краж из многоквартирных домов

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани задержали рецидивиста за серию краж из многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, 37-летний мужчина совершил 13 краж из многоквартирных домов города. Рязанец крал велосипеды и электросамокаты, чтобы потом продать их и потратить деньги на покупку наркотиков. Его задержали. 10 похищенных велосипедов забрали.

Отмечается, что ранее этого мужчину осудили за кражи и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В наказание за совершение преступлений рязанец несколько лет провел в местах лишения свободы и вернулся домой около года назад.

Возбуждено уголовное дело.