В Рязани задержали пьяного водителя, ставшего виновником ДТП

Авария произошла на улице Качевской. «Ока» врезалась в дом. Мужчина скрылся с места.

В Рязани задержали пьяного водителя, ставшего виновником ДТП. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в четверг, 20 июня, примерно в 00:10. Наряду патрульных поступило сообщение от сотрудников Госавтоинспекции. Они попросили помочь в поиске водителя, скрывшегося с места аварии.

Патрульные приняли информацию о том, что на улице Качевской «Ока» врезалась в дом, а водитель с признаками алкогольного опьянения скрылся с места аварии. Сотрудникам ППСП передали приметы нарушителя.

Вскоре правоохранители нашли и задержали 22-летнего рязанца, причастного к совершению ДТП. У мужчины были признаки алкогольного опьянения. Он отказался проходить освидетельствование, за что его привлекли к административной ответственности.

Также выяснилось, что у нарушителя не было прав.

На мужчину составили административные протоколы.