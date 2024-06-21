В Рязани мужчины украли шуруповерт из гипермаркета, чтобы купить наркотики

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

В Рязани мужчины украли шуруповерт из гипермаркета, чтобы купить наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился представитель строительного гипермаркета с заявлением о краже: во время проверки там была обнаружена пропажа шуроповерта.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Рязанскому району совместно с коллегами из УНК УМВД быстро установили, что к краже причастны двое ранее судимых жителей Рязани 35 и 36 лет, склонных к употреблению наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 5 лет лишения свободы.