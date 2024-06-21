В Подмосковье студента ударило током на территории заброшенного детского лагеря

В Щелковском городском округе 18-летний студент погиб во время прогулки по заброшенному детскому лагерю. Об этом сообщило издание « МК ».

По информации портала, за несколько часов до трагедии двое 18-летних друзей, 29-летняя сестра одного из юношей и ее парень встретились в поселке Литвиново ради прогулки. Через некоторое время товарищи решили отправиться на машине до заброшенного детского лагеря «Лесное озеро»

Молодые люди открыли ворота и проехали на территорию. Во время прогулки они заметили постройку с электроприборами и трансформаторами. Они без труда сняли незакрытый замок с двери и залезли внутрь. В какой-то момент один из студентов направился в сторону машины, чтобы достать фонарик и отписаться матери о местонахождении. Через несколько минут он услышал громкий треск электричества в стороне, где стоял его приятель. Подбежав ближе, он увидел его на земле, бьющегося в конвульсиях. Оказалось, что молодой человек дотронулся до проводов трансформаторной будки и его ударило током.

Медицинские работники провели ряд реанимационных действий, однако по прибытии в Щелковскую больницу пациент скончался.