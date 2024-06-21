В Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину

В Санкт-Петербурге курьер на электровелосипеде сбил женщину. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

По информации ведомства, авария произошла во вторник, 18 июня, на улице Подвойского. Курьер, двигаясь по тротуару на электровелосипеде, не справился с управлением, сбил 52-летнюю женщину и скрылся. Пострадавшую госпитализировали, ее травмы оценивают как тяжкий вред здоровью.

Виновника нашли и задержали. Им оказался 24-летний гражданин одного из стран ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело. Курьера задержали.