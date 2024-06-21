В Москве с неизвестным порошком задержали актера сериала «Склифосовский»

В Москве с пакетиком с наркотиком задержали актера Георгия Сагиашвили. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Артист ехал на каршеринге по улице Маршала Еременко. Его остановили сотрудники ДПС. Сагиашвили досмотрели и у него нашли пакетик с неизвестным веществом. Порошок отправили на экспертизу. Позже источник канала сообщил, что в емкости находилось 13 граммов марихуаны.

Сагиашвили известен по ролям в проектах «Склифосовский», «Прометей» и «Немодельное агентство».