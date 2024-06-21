В мобильной версии «Авито» у части пользователей произошел сбой

Приложение выдает ошибку при попытке входа.

В мобильной версии «Авито» у части пользователей произошел сбой. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщило ТАСС.

«Ошибка. Что-то пошло не так», — выдает приложение при входе.

Согласно данным сервиса Сбой. РФ, на работу «Авито» пожаловались 482 пользователя. Больше всего сообщений о сбоях поступает из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

Пресс-служба сервиса бесплатных объявлений дала комментарий по ситуации редакции РЗН. Инфо.

«Это не сбой. Мы уже месяц тестируем все системы на разные сценарии по отказоустойчивости. Поэтому кратковременно у некоторых пользователей могут чуть дольше прогружаться доступы к некоторым сервисам. Все работает, можно проверять», — отметили в представители компании.