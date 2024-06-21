В Минэкономразвития заявили, что в 2025 году во всех регионах РФ может появиться турсбор
Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.
В Минэкономразвития заявили, что в 2025 году во всех регионах РФ может появиться турсбор. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что поправки в законопроект о турсборах внесут на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что налог заменит курортный сбор, который действует лишь в некоторых городах. Приехав в другой регион, нужно будет доплатить примерно 3% от цены проживания в гостинице.