В Краснодарском крае мать девочки-инвалида сообщила об истязании дочери врачами

В Краснодарском крае мать девочки-инвалида сообщила об истязании дочери врачами. Об этом в пятницу, 21 июня, написало издание «RT на русском».

13-летнюю девочку положили в психдиспансер. По словам родительницы, дочь вернулась домой с истощением, порезами от скальпеля и ожогами.

В соцсетях женщина заявила, что ребенок c умственной отсталостью также стал «боязливым и запуганным». Она считает, что девочку связывали. Навещать дочь в больнице ей не разрешали.

Официальных комментариев пока нет. В региональном Минздраве начали проверку.