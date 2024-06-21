В Клепиковском районе сотрудники ГАИ помогли женщине поменять взорвавшееся колесо

Инцидент произошел на 171 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

В Клепиковском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли женщине поменять взорвавшееся колесо. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Инцидент произошел на 171 километре трассы «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». Патрульные обратили внимание на стоявший на обочине автомобиль Honda Accord.

Подъехавшему экипажу ДПС женщина-водитель рассказала, что на ее машине взорвалось колесо, а поменять самостоятельно она не может. В салоне находились два несовершеннолетних ребенка.

«Учитывая климатические условия, вынужденная остановка транспортного средства на этом участке создавали потенциальную опасность для женщины-водителя и ее несовершеннолетних пассажиров», — написано в релизе. Ей помогли старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Дмитрий Цыганов и инспектор ДПС капитан полиции Евгений Алешин.