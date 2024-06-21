В Химках мужчина ударил ножом собаку и угрожал посетителям ТЦ

В Химках мужчина ударил собаку ножом и угрожал посетителям торгового центра. Об этом сообщило издание РЕН ТВ со ссылкой на подмосковное ГУ МВД.

Инцидент произошел на точке на улице Академика Грушина.

37-летний мужчина напал на пса с ножом. Также преступник угрожал посетителям и сотрудникам ТЦ.

Пострадавшую собаку доставили в ветклинику, животному оказывают помощь. Мужчину задержали. Как он рассказал, химчанин почувствовал угрозу от пса. У нападавшего изъяли четыре ножа, пневматический пистолет и шесть перцовых баллончиков. Возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали.