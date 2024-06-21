В Хабаровском крае женщина с дочерью убили новорожденного

В Хабаровском крае женщина с дочерью убили новорожденного. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 21-летняя мать погибшего ребенка с 14 лет живет одна. Несколько лет назад она родила девочку. Отмечается, что ее пытались родительских прав,.

Накануне она родила недоношенного ребенка. Роды принимала мать девушки.

После того, как малыш родился, его заживо закопали в землю.

Женщин задержали. Возбуждено уголовное дело.