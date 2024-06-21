В Госдуму внесли законопроект о запрете на рекламные звонки от физлиц
Депутаты выступили с инициативой разрешить рекламные звонки только с зарегистрированных контактных номеров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
В Госдуму внесли законопроект о запрете на рекламные звонки от физлиц. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы хотят разрешить рекламные звонки только с зарегистрированных контактных номеров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
Отмечается, что чаще всего рекламные автообзвоны проводятся с помощью обычных телефонных номеров физлиц. По этой причине становится трудно привлечь к ответственности юрлиц.
В случае принятия закона штрафы за подобные нарушения будут составлять до 1 млн рублей.