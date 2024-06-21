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В ГД предложили запретить размещение рекламы на ресурсах нежелательных организаций
Документ опубликован в думской электронной базе.

В Государственную думу внесли законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах нежелательных организаций. Об этом сообщило РИА Новости.

Документ опубликован в думской электронной базе.

«Не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации», — сказано в проекте.

Помимо этого, законопроектом предполагается запрет на размещение рекламы на интернет-ресурсах общественных и религиозных объединений или других организаций, признанных экстремистскими.

В пояснительной записке отмечается, что владельцы информационных ресурсов, ведущих провокационную деятельность в нарушение интересов России, зачастую продолжают получать доходы от рекламы. Это позволяет им создавать новый контент, включая запрещенную информацию.

Поправки предлагается внести в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».