В Башкирии семь человек отравились парами хлора после посещения бассейна

В Башкирии семь человек отравились парами хлора после посещения бассейна. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в населенном пункте Князево.

По информации источника, семь человек, в том числе один ребенок, отправились ночью купаться в бассейне. Через непродолжительное время они почувствовали недомогание. Компания отравилась парами хлора.

По данным канала, этот случай в Князеве стал вторым за год. Ранее о массовом отравлении парами хлора сообщалось в ноябре.