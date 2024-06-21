«Свеча памяти»: ЕР проведет патриотические акции в День памяти и скорби

В городах создадут сотни «огненных картин», посвященных событиям Великой Отечественной войны, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Инсталляцию, посвященную началу Великой Отечественной войны, выложат из тысяч зажженных свечей в ночь с 21 на 22 июня у Музея Победы в Москве. В акции примут участие ветераны, участники спецоперации, депутаты фракции «Единой России» в Госдуме, активисты МГЕР и движения «Волонтеры Победы».

Одну из самых больших «огненных картин» — из 30 тысяч свечей — создадут в Казани. Активисты партии и «Волонтеры Победы» выложат портрет Героя Советского Союза, летчицы Таманского женского полка бомбардировщиков У-2 Магубы Сыртлановой. Молодогвардейцы и единороссы пройдут со свечами от парка Горького до парка Победы. Участие в акции примет Герой России, командир легендарного экипажа танка «Алеша» Расим Баксиков.

В Махачкале из 20 тысяч свечей изобразят водружение Знамени Победы над Рейхстагом и силуэты летящих журавлей. В Саратове на Соколовой горе представят «Связь поколений»: из 15 тысяч свечей выложат образы советского и современного воинов у Вечного огня.

На Кургане Бессмертия в Брянске на «огненной картине» будет изображена передача Знамени Победы солдатом Великой Отечественной войны бойцу спецоперации. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» — в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В Городе воинской славы Елец в Липецкой области из 7 тысяч свечей выложат изображение «Героический таран Виктора Барковского». У стелы «Город трудовой доблести» в Красноярске из свечей создадут экспозицию зенитной установки К-61, которую в годы войны изготавливал красноярский завод «Красмаш»; у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске «загорится» образ военного бомбардировщика Ил-4, выпускавшегося Иркутским авиационным заводом; в парке Победы в Нижнем Новгороде — истребители, которые производились в годы войны на Горьковском авиазаводе.

В Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. На площади Победы в Калуге и перед Огнем Вечной Славы в Ставрополе появятся изображения ордена Отечественной войны; на площади Победы в Кызыле — Вечного огня; у монумента «Узел памяти» в Магадане — орден Победы.

В Ягодном, Эвенске, Сеймчане, Оле Магаданской области единороссы организуют акции «Вахта памяти».

«Огненные картины» выложат у стелы «Город воинской славы» в Грозном, на площади Комсомольцев в Орле, на площади Победы в Туле, в Сквере Победы у Монумента боевой и трудовой доблести в Ижевске. В Новгородской области свечи зажгутся в Городах воинской славы и Трудовой доблести — в Великом Новгороде, в Старой, в Боровичах.

В Пскове на площади Героев-десантников у подножия памятника воинам-освободителям из свечей создадут картину, изображающую Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата в Пскове и символы зенитных орудий, в Великих Луках — силуэт Героя Советского Союза Александра Матросова.

Во всех городах и поселках ХМАО-Югры несколько тысяч огней зажгут в парках Победы и на мемориальных комплексах. В Урае из свечей выложат композицию «Урай помнит» и звезду. «Огненную картину» создадут и в Ханты-Мансийске.

В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Также акция пройдет в Рязанской области. «В Рязани в ночь на 22 июня региональное отделение партии „Единая Россия“ совместно с „Волонтерами Победы“ и „Молодой Гвардией Единой России“ проведут акцию „Огненные картины войны“.

В муниципальных образованиях региона пройдет акция „Свеча памяти“. Члены фракций „Единой России“ всех уровней вместе с ветеранами, участниками СВО, членами общественных организаций и жителями у воинских мемориалов зажгут „свечи памяти“.

Депутатский корпус „Единой России“, молодежь, сторонники и волонтеры примут участие в возложение цветов к памятным местам и воинским захоронениям.

С 2009 года в нашем регионе проводится акция „Я помню!“, посвященная Дню памяти и скорби. В таком формате она была проведена впервые в России. Мы стали ее инициаторами. Традиционно мероприятия начинаются у Монумента Победы на площади Победы в городе Рязани. Волонтеры вместе с ветеранами зажигают факел от Вечного огня. Далее огонь памяти доставляется на Скорбященский мемориальный комплекс.

В память о подвиге погибших в годы Великой Отечественной войны участники митинга выкладывают из горящих свечей на гранитном постаменте у Вечного огня слова „Я помню!“», — заявил региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Андрей Кашаев.

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.