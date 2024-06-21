Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП в Рязанской области
Напомним, ДТП случилось 20 июня на 217 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 39-летний рязанец съехал с дороги и врезался в дерево.
Стала известна личность водителя, погибшего в ДТП в Рязанской области. Подробности публикует пресс-служба регионального УМВД.
Напомним, ДТП случилось 20 июня на 217 километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». 39-летний рязанец съехал с дороги и врезался в дерево.
Ранее сообщалось, что мужчина погиб в больнице.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.