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Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче Евро-2024
Счет открыл австриец Гернот Траунер

Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче Евро-2024. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

Австрийцы одержали первую победу на турнире и набрали 3 очка, команда занимает третье место в группе D. Сборная Польши потерпела второе поражение подряд и идет на последнем, четвертом месте без набранных очков. Также в группе D выступают сборные Нидерландов и Франции (по 3 очка), которые проведут очный матч позднее 21 июня.

Сборная Австрии в заключительном туре сыграет с нидерландцами, команда Польши встретится с французами. Обе встречи пройдут 25 июня.