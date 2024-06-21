Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче Евро-2024

Счет открыл австриец Гернот Траунер

Сборная Австрии обыграла команду Польши со счетом 3:1 в матче Евро-2024. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Берлине.

Австрийцы одержали первую победу на турнире и набрали 3 очка, команда занимает третье место в группе D. Сборная Польши потерпела второе поражение подряд и идет на последнем, четвертом месте без набранных очков. Также в группе D выступают сборные Нидерландов и Франции (по 3 очка), которые проведут очный матч позднее 21 июня.

Сборная Австрии в заключительном туре сыграет с нидерландцами, команда Польши встретится с французами. Обе встречи пройдут 25 июня.