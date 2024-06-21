Рязанка пожаловалась на неработающие кондиционеры в автобусах «Славянского экспресса»

По словам женщины, в автобусах компании не работают кондиционеры и не открывают люки. Она отметила, что температура в салоне поднимается до +30 градусов.

Рязанка пожаловалась на неработающий кондиционер в автобусах «Славянского экспресса». Об этом она написала в редакцию РЗН.Инфо.

По словам женщины, в автобусах компании не работают кондиционеры и не открывают люки. Она отметила, что температура в салоне поднимается до +30 градусов.

Езжу постоянно на «Славянском экспрессе». В такую жару там не работают кондиционеры, люки закрыты и не открываются, дорога по пробкам занимает от 3 до 5 часов. Температурой в салоне больше 30 градусов, ехать невозможно. На вопрос к водителю, почему за такую цену нет кондиционера, он смеясь говорит, что тот сломался", — рассказала рязанка.

Фото: официальный сайт «Славянского экспресса».