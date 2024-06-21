Рязанец получил условный срок за кражу денег с чужой карты

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Рязанец получил условный срок за кражу денег с чужой карты. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в ноябре 2023 года 21-летний рязанец взял телефон своего знакомого и через приложение банка перевел себе 5 тысяч рублей в счет погашения своего долга.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.