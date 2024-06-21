Рязанцев предупредили о массовых рейдах полиции
В пятницу, 21 июня, и выходные дни инспекторы будут проверять водителей на нарушения ПДД, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Рязанцев предупредили о массовых рейдах полиции. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГАИ.
В пятницу, 21 июня, и выходные дни инспекторы будут проверять водителей на нарушения ПДД, а также управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Ранее полиция анонсировала рейд «Встречная полоса».