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Россиянам запретят частные и чартерные перелеты в страны Евросоюза
Ограничения входят в новый 14-й антироссийский пакет санкций.

Россиянам запретят любые частные и чартерные перелеты на курорты или деловые встречи в страны ЕС. Об этом сообщает EUobserver.

Ограничения входят в новый 14-й антироссийский пакет санкций. Речь идет о рейсах, где можно самостоятельно определить место и время своих взлета и посадки.

Кроме этого, в черный список войдут 69 физлиц и 47 юрлиц, а в серый список (требующий дополнительного надзора) внесут 61 компанию, в том числе из Китая, Индии и Турции, которые якобы помогают перевозить в Россию «чувствительные товары».

США также заявили о новых санкциях — их введут против 12 россиян, среди них исполнительный директор «Лаборатории Касперского» Андрей Тихонов, сообщает офис по контролю за иностранными активами минфина страны.