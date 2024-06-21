Россия будет наращивать поставки беспилотников и систем поражения в зону СВО

Об этом заявил Владимир Путин.

Россия будет наращивать поставки в зону спецоперации беспилотников и систем поражения. Об этом сообщил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска, на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных систем поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систему управления и связи», — приводит слова главы государства RT.