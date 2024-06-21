Прокуратура направила в СК материалы против актрисы Яны Трояновой*

Ранее в СМИ появился фрагмент видео, в котором актриса публично оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

Прокуратура направила в СК материалы против актрисы Яны Трояновой*. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Теперь в СК будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о возбуждении ненависти или вражды. Ранее в СМИ появился фрагмент видео, в котором актриса публично оправдывала призывы к убийству русских, включая детей.

*признана иностранным агентом на территории РФ.