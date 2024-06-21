По итогам мая годовая инфляция в Рязанской области выросла до 7,9%

Об этом сообщили в Банке России.

По итогам мая годовая инфляция в Рязанской области выросла до 7,9%. Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

Уточняется, что ситуация соответствует общероссийской — по итогам месяца рост цен ускорился в 71 из 82 регионов. При этом уровень инфляции в регионе остается ниже, чем по стране в целом (8,3%).

Цены на продукты стали больше на 9,9% по сравнению с годом ранее. Непродовольственная инфляция составила 7,3%. Годовая инфляция в сфере услуг снизилась до 5%.