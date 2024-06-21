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На ГРПЗ прошли мероприятия ко Дню памяти и скорби

Работники Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) возложили цветы к заводскому мемориальному комплексу «Аллея Славы» и почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

Церемония возложения прошла накануне Дня памяти и скорби с участием руководства предприятия во главе с генеральным директором ГРПЗ Борисом Виноградовым, ветеранов локальных войн, а также представителей Молодежного центра и профсоюзного комитета. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.

«День памяти и скорби — одна из самых трагических страниц нашего прошлого, безвозвратно изменившая ход мировой истории. Из года в год в этот в этот день мы чтим память тех, кто отдал жизнь за свободу нашей Родины, миллионов наших соотечественников, ставших жертвами самой кровопролитной войны в истории человечества. Мы бережно храним и передаем из поколения в поколение правду о событиях тех лет, о невероятных усилиях и огромном вкладе, который внесла наша страна в разгром фашистской Германии», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

Мемориальный комплекс «Аллея Славы» возведен к 60-летию Великой Победы у центральной проходной предприятия. На его плитах увековечены имена 474 участников Великой Отечественной войны. Среди них и те, кто погиб, защищая Родину, и те, кто, пройдя фронтовыми дорогами, вернулся на предприятие и долгие годы доблестно трудился на нем.

Кроме того, в этот же день представители Молодежного центра возложили цветы к мемориальным доскам, установленным на рязанских домах, в которых проживали работники завода — Герои Советского Союза Илья Филиппович Андрианов, Василий Иванович Аулов, Алексей Петрович Петропавлов, Никита Семенович Синицын и кавалер трех орденов Славы Александр Павлович Зайцев.

Четыре памятные доски установлены по инициативе и на средства предприятия к 65-летию празднования Великой Победы.