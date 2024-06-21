Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 июня

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В Лесопарке пройдет выставка животных из приютов «Пойдем домой«!

Музыкальный театр приглашает рязанцев на закрытие ХХ театрального сезона и концертную программу «Ночь в опере».

Перед концертом рязанцы и гости города смогут посетить творческую встречу с солисткой музыкального театра Ириной Маненковой.

Впервые в Рязани в арт-клубе «Площадка» выступит NIGHTWITCH — московская tribute-группа, исполняющая песни группы NIGHTWISH.

«300 БАР» приглашает рязанцев на вечеринку MY BAR-MY LOVE.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».