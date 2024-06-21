Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 22-23 июня
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В Лесопарке пройдет выставка животных из приютов «Пойдем домой«!
Музыкальный театр приглашает рязанцев на закрытие ХХ театрального сезона и концертную программу «Ночь в опере».
Перед концертом рязанцы и гости города смогут посетить творческую встречу с солисткой музыкального театра Ириной Маненковой.
Впервые в Рязани в арт-клубе «Площадка» выступит NIGHTWITCH — московская tribute-группа, исполняющая песни группы NIGHTWISH.
«300 БАР» приглашает рязанцев на вечеринку MY BAR-MY LOVE.
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