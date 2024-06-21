Климатолог заявил, что в России будут учащаться экстремальные погодные явления

По его словам, экстремальные ливни, грозы и град будут учащаться в средней полосе России.

Климатолог заявил, что в России будут учащаться экстремальные погодные явления. Об этом «Газете.ру» рассказал Владимир Семенов.

По его словам, экстремальные ливни, грозы и град будут учащаться в средней полосе России.

Он пояснил, что аномалии связаны с изменением климата и глобальным потеплением.

Ранее в Рязани и Москве прошел тропический дождь. В Подмосковье заметили смерч, в результате урагана в столице погибли два человека.