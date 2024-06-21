Дмитрий Песков заявил о готовности России к комплексному диалогу с США

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что диалог должен учитывать украинский конфликт.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к переговорам с США, однако только в качестве комплексного диалога, учитывающего украинский конфликт. Об этом пишет « Коммерсант ».

Песков прокомментировал заявление Совета нацбезопасности США о готовности обсуждать контроль над вооружениями без привязки к ситуации на Украине.

«Президент России говорил о перспективах диалога, и сказал, что мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, заинтересованы в диалоге с Соединенными Штатами, но только к комплексному диалогу. Вырывать какие-то отдельные сегменты из общего комплекса накопившихся проблем невозможно, и мы этого делать не будем», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, диалог должен охватывать широкий круг вопросов, связанный в том числе с «непосредственной вовлеченностью США» в российско-украинский конфликт. «Но в целом этот диалог крайне востребован, он нужен, потому что проблемы копятся, и очень много проблем, связанных с глобальной архитектурой безопасности», — добавил Песков.