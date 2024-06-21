Более 2200 сотрудников рязанских предприятий прошли обучение на «Фабрике процессов»

Учебная площадка действует на базе Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда» с 2020 года.

Более 2200 сотрудников рязанских предприятий прошли обучение на «Фабрике процессов». Об этом сообщает пресс-служба АРБ.

Учебная площадка действует на базе Агентства развития бизнеса в рамках национального проекта «Производительность труда» с 2020 года.

20 июня «Фабрику» посетили представители компаний «Каркас-Стандарт», «Промстройпроект», «Лига-Флекс», «Оптический дом», «Грейн», «Завод напитков», «МеталлоСтрой», «Тесис», а также АНО «Цифровой регион», Муниципального коммерческого центра и Агентства развития бизнеса.

Тренинг для них провели эксперты Регионального центра компетенций. Они показали «фабрикантам», как с помощью инструментов бережливого производства добиться высоких финансово-экономических показателей, находить и устранять производственные потери, повышать свою эффективность и результативность. Методом проб и ошибок участники нашли решение выявленных проблем, оптимизировали производственный процесс и к финальной смене достигли положительных результатов ― сократили себестоимость изделия почти в 3 раза и принесли общую виртуальную прибыль в 258 тысяч рублей.

«Я не ожидала, что „Фабрика процессов“ ― очень активное мероприятие, где от каждого участника зависит успех всего предприятия. Нас научили правильно организовывать свои рабочие места, логистику производственного процесса, распределять нагрузку между рабочими. Считаю, что наша команда достигла хороших результатов и стала по-настоящему дружной. Благодарю всех, кто сегодня был на „Фабрике“, а также наших тренеров», ― поделилась начальник лаборатории «Каркас-Стандарт» Елена Логинова.