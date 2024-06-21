Белоусов рассказал о положении ВС РФ в зоне спецоперации

Он сообщил, что Вооруженные силы владеют инициативой на всей линии фронта.

Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал о положении ВС РФ в зоне спецоперации. Об этом сообщил LIFE.

«Благодаря мужеству, самоотверженности и профессиональной работе российских военнослужащих мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — сказал Белоусов во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Министр подчеркнул, что сейчас Россия находится на острие борьбы за установление справедливого и равноправного миропорядка. А вот коллективный Запад, в свою очередь, стремится сдержать развитие России, сломать ее независимый политический курс и поставить под удар ее безопасность.

«В ходе специальной военной операции российские военнослужащие с честью выполняют свой воинский долг, эффективно отстаивают национальные интересы, решительно борются с последователями нацистской идеологии», — добавил Белоусов.