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Бастрыкин поручил проверить законность строительства глэмпинга в Рязани
Глава регионального СК Владимир Никешкин должен доложить о предварительных и окончательных результатах.

Бастрыкин поручил проверить законность строительства глэмпинга в Рязани. Об этом в пятницу, 21 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в генеральный план города Рязани внесены изменения, в соответствии с которыми на территории памятника природы „Грачиная дача“ планируется размещение туристического глэмпинга. Местные жители опасаются за сохранение особо охраняемой зоны», — говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Владимиру Никешкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, ранее Солотче прошел сход жителей за отмену строительства глэмпинга.

Региональное правительство дало комментарий о строительстве местным жителям.